اتحادی حکومت کا برا وقت 27 ویں ترمیم کی صورت میں شروع ہو چکا ،عبداﷲممتاز کاہلوں
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی عبداﷲ ممتاز کاہلوں نے کہا ہے کہ جب حکومتوں پر برا وقت آتا ہے تو وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔۔۔
اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت کا برا وقت 27 ویں ترمیم کی صورت میں شروع ہو چکا ہے اب ان کی الٹی گنتی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ن لیگ اور پیپلز پارٹی والوں نے تاحیات استثنیٰ لیا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب ہمیشہ کے لیے جو مرضی کریں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔