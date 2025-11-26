صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اتحادی حکومت کا برا وقت 27 ویں ترمیم کی صورت میں شروع ہو چکا ،عبداﷲممتاز کاہلوں

  • سرگودھا
اتحادی حکومت کا برا وقت 27 ویں ترمیم کی صورت میں شروع ہو چکا ،عبداﷲممتاز کاہلوں

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی عبداﷲ ممتاز کاہلوں نے کہا ہے کہ جب حکومتوں پر برا وقت آتا ہے تو وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔۔۔

 اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت کا برا وقت 27 ویں ترمیم کی صورت میں شروع ہو چکا ہے اب ان کی الٹی گنتی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ن لیگ اور پیپلز پارٹی والوں نے تاحیات استثنیٰ لیا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب ہمیشہ کے لیے جو مرضی کریں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر