کلورکوٹ کی چاروں داخلی سڑکیں کھنڈرات بن گئیں، شہری پریشان
مسافر روزانہ اذیت کا شکار، شہریوں کا وزیرِ اعلیٰ سے سڑکوں کی فوری تعمیر کا مطالبہ
کلورکوٹ (نمائندہ دنیا) کلورکوٹ شہر کی چاروں اہم داخلی و خارجی سڑکیں طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جن پر بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں جب کہ کئی مقامات پر سڑکیں مکمل طور پر غائب ہو چکی ہیں۔ شہریوں اور مسافروں کو روزانہ ان سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جبکہ متعلقہ حکام کی جانب سے تاحال کسی قسم کی عملی توجہ نہیں دی گئی۔تفصیلات کے مطابق اگرچہ شہر کے اندر خوبصورتی کے منصوبوں جن میں ٹف ٹائلز، لائٹنگ اور اندرونی سڑکوں کی تزئین و آرائش شامل ہے پر کروڑوں روپے کے فنڈز صرف کیے جا رہے ہیں، مگر دوسری جانب شہر میں داخلے کے لیے استعمال ہونے والی چاروں مرکزی سڑکیں شدید نظراندازی کا شکار ہیں۔
یہ سڑکیں میونسپل کمیٹی کی حدود میں آتی ہیں اور بیرون شہر سے آنے والے تمام افراد ان ہی راستوں سے کلورکوٹ پہنچتے ہیں۔شہر میں آنے والی چار مرکزی سڑکوں میں اسٹیشن روڈ، پرانا راوی روڈ، کامرس کالج روڈ اور فریدہ گارڈن روڈ شامل ہیں۔ شہریوں کے مطابق کامرس کالج روڈ اور فریدہ گارڈن روڈ متعدد مقامات سے بالکل غائب ہو چکے ہیں جبکہ اسٹیشن روڈ اور پرانا راوی روڈ بھی شدید خستہ حالی کا شکار ہیں۔ گڑھوں اور ٹوٹ پھوٹ کے باعث موٹر سائیکل سواروں، گاڑیوں اور رکشہ ڈرائیوروں کو روزانہ حادثات اور تکلیف دہ سفر کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔علاقہ مکینوں اور مسافروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈپٹی کمشنر بھکر محمد اشرف سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاروں سڑکوں کی ازسرنو تعمیر فوری بنیادوں پر کرائی جائے تاکہ عوامی مشکلات کا خاتمہ ہو سکے ۔