نامعلوم چور زیر تعمیر پٹرول پمپ سے قیمتی لوہا اور دروازہ چوری کرکے فرار
شاہ پور صدر (نامہ نگار) نامعلوم چور زیر تعمیر پٹرول پمپ سے قیمتی سامان چوری کرکے فرار ہوگئے ، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
محمد اقبال ولد محمد صدیق نے پولیس تھانہ شاہ پور میں رپورٹ درج کرائی کہ وہ اپنے زیر تعمیر پٹرول پمپ کا جائزہ لینے آیا تو دیکھا کہ کمرے کا دروازہ غائب تھا۔مزید تلاش پر معلوم ہوا کہ قیمتی لوہے کے پائپ بھی چوری ہو چکے ہیں۔ چوری شدہ سامان کی مالیت تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے بتائی گئی ہے ۔ پولیس تھانہ شاہ پور نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے۔