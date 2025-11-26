صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ڈکیتی مقدمہ میں مطلوب ایک سال سے روپوش اشتہاری گرفتار، کلاشنکوف برآمد

میانوالی(نامہ نگار)تھانہ چھدرو پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تھانہ واں بھچراں کے ڈکیتی مقدمہ میں مطلوب ایک سال سے روپوش مجرم اشتہاری سردار خان ولد شاہ عالم کو گرفتار کرلیا۔

مخبر کی اطلاع پر کارروائی کی اور ملزم کے قبضہ سے اسلحہ آتشیں کلاشنکوف برآمد کیا جس کے لیے وہ کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہ کر سکا۔پولیس نے گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ چھدرو میں الگ سے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے اس کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے اسے قابلِ تحسین قرار دیا۔

