معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ، نوجوان شدید زخمی،مقدمہ درج
کماد کے کھیت میں چھپے مسلح افراد نے اچانک حملہ کر دیا ، ملزمان فرار ہو گئے
شاہ پور صدر (نامہ نگار)معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ کرکے شہری کو شدید زخمی کر دیا گیا، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق محمد عثمان ولد عبدالرحیم نے پولیس تھانہ جھاوریاں میں رپورٹ درج کرائی کہ اس کا بھائی نعمان اپنے ڈیرہ پر جا رہا تھا کہ فصل کماد میں چھپے مسلح ملزمان افتخار، عبدالجبار وغیرہ نے اچانک فائرنگ کر دی، جس سے نعمان شدید زخمی ہو گیا۔ملزمان اسلحہ لہراتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔ وجہ عناد کے مطابق نعمان اور عبدالجبار کے درمیان ایک گھنٹہ قبل معمولی تلخ کلامی ہوئی تھی جس کا رنج رکھتے ہوئے حملہ کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔