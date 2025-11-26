واردا توں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد، الگ الگ مقدمات درج
شاہ پور صدر (نامہ نگار) پولیس تھانہ شاہ پور نے دورانِ تفتیش ملزمان کی نشاندہی پر واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کرکے ملزمان کے خلاف اسلحہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق دفعہ 324 کے ملزم سانول حسن نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ واردات میں استعمال ہونے والا پسٹل اس نے اپنے دوست محمد رمضان کے گھر میں چھپایا ہوا ہے ۔ پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر رمضان کے گھر چھاپہ مارا اور بکسے سے 30 بور پسٹل معہ 2 گولیاں برآمد کر لیں۔دوسری جانب پولیس تھانہ جھاوریاں نے دفعہ 302 کے ملزم محمد ندیم کے انکشاف پر اس کے بہنوئی محمد شہباز کے گھر ریڈ کرکے واردات میں استعمال ہونے والا 30 بور پسٹل معہ 3 گولیاں برآمد کیں۔ پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔