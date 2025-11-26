صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسم سرما میں ایل پی جی، لکڑی اور کوئلہ مہنگا،عوام پریشان

  • سرگودھا
موسم سرما میں ایل پی جی، لکڑی اور کوئلہ مہنگا،عوام پریشان

پرائس کنٹرول غیر فعال ہو گئے ، ڈیلرز من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں

خوشاب (نمائندہ دُنیا) موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی ضلع خوشاب میں ایل پی جی، لکڑی اور کوئلے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ پرائس مانیٹرنگ سسٹم فعال نہ ہونے کے باعث گیس ڈیلرز اور لکڑی و کوئلہ فروش من مانی قیمتیں وصول کرکے عوام کی جیبیں خالی کر رہے ہیں۔عوامی حلقوں نے بتایا کہ محکمہ سوئی گیس صبح، دوپہر، شام محدود اوقات میں گیس فراہم کرتا ہے ، جس کے باعث لوگ مجبوری کے عالم میں مہنگی ایل پی جی اور لکڑی خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ مصنوعی مہنگائی کا خاتمہ ممکن ہو سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر