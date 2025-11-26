موسم سرما میں ایل پی جی، لکڑی اور کوئلہ مہنگا،عوام پریشان
پرائس کنٹرول غیر فعال ہو گئے ، ڈیلرز من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں
خوشاب (نمائندہ دُنیا) موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی ضلع خوشاب میں ایل پی جی، لکڑی اور کوئلے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ پرائس مانیٹرنگ سسٹم فعال نہ ہونے کے باعث گیس ڈیلرز اور لکڑی و کوئلہ فروش من مانی قیمتیں وصول کرکے عوام کی جیبیں خالی کر رہے ہیں۔عوامی حلقوں نے بتایا کہ محکمہ سوئی گیس صبح، دوپہر، شام محدود اوقات میں گیس فراہم کرتا ہے ، جس کے باعث لوگ مجبوری کے عالم میں مہنگی ایل پی جی اور لکڑی خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ مصنوعی مہنگائی کا خاتمہ ممکن ہو سکے ۔