بھیرہ میں بچوں کو خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی مہم میں تیزی
بچوں کی صحت اور محفوظ مستقبل کے لیے ویکسینیشن انتہائی اہم :آصف بگوی
بھیرہ(نامہ نگار) پانچ سال کی عمر تک کے بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکہ جات لگانے کی مہم جاری ہے ۔ اسی سلسلے میں محکمہ صحت کی ٹیم نے آج مہتہ گرلز ایلیمنٹری سکول بھیرہ میں بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی۔اس موقع پر اسلاف بگویہ کے جانشین، ولی عہد صاحبزادہ آصف ابرار بگوی نے حکومتِ پنجاب کے محکمہ صحت کے اس اقدام کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی صحت اور محفوظ مستقبل کے لیے ویکسینیشن انتہائی اہم ہے ۔ انہوں نے کہا کہ خسرہ اور روبیلا جیسے موذی امراض سے بچاؤ صرف بروقت حفاظتی ٹیکوں کے ذریعے ممکن ہے ۔انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو لازمی طور پر ویکسین لگوائیں تاکہ انہیں خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے ۔ حکومت اور محکمہ صحت کی یہ مہم قابلِ تعریف ہے جس سے ہزاروں بچوں کو بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہوگا۔