میانی میں کیمیکل سے تیار دودھ کی فروخت عروج پر
غیر معیاری دودھ کی بڑی مقدار دوسرے علاقوں کو سپلائی، کارروائی کا مطالبہ
میانی (نامہ نگار)میانی اور اس کے گردونواح میں کیمیکل سے تیار شدہ اور ملاوٹ شدہ دودھ کی فروخت خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے ۔ حیران کن طور پر اتنا دودھ تیار ہی نہیں ہوتا جتنا یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر دیگر علاقوں میں سپلائی کیا جا رہا ہے ، جس سے عوام میں شدید تشویش پائی جاتی ہے ۔میانی کے مختلف علاقوں میں قائم درجنوں چلرز کے ذریعے مبینہ طور پر غیر معیاری اور کیمیکل ملے دودھ کو اکٹھا کرکے گاڑیوں کے ذریعے دیگر شہروں کو منتقل کیا جاتا ہے ۔ عوام کا کہنا ہے کہ جب علاقہ خود اتنی دودھ کی پیداوار نہیں رکھتا تو بڑی مقدار میں دودھ کی ترسیل سوالیہ نشان ہے۔
علاقائی دکانوں اور موٹر سائیکل سپلائرز کے ذریعے بھی مقامی سطح پر دودھ کی فراہمی جاری ہے ، جس کی کوالٹی بھی غیر تسلی بخش بتائی جاتی ہے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کبھی کبھار چھاپے مارتی ہے اور بعض دکانوں کو سیل بھی کیا جاتا ہے ، لیکن اگلے ہی دن وہ دکانیں دوبارہ کھل جاتی ہیں، جس سے کارروائی کا اثر ختم ہو جاتا ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملاوٹ شدہ اور کیمیکل ملے دودھ کی فروخت میں ملوث عناصر کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے اور انہیں نشان عبرت بنایا جائے ، کیونکہ ایسا دودھ پینے سے بالخصوص نومولود بچے بیمار ہو رہے ہیں اور ان کی صحت شدید متاثر ہو رہی ہے ۔