پکار 15 پر ڈکیتی کی جھوٹی کال، اسلحہ کے زور پر دھمکیاں،فریقین کے خلاف الگ الگ مقدمات درج

  • سرگودھا
پکار 15 پر ڈکیتی کی جھوٹی کال، اسلحہ کے زور پر دھمکیاں،فریقین کے خلاف الگ الگ مقدمات درج

میانوالی(نامہ نگار)تھانہ سٹی پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے پکار 15 پر ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے والے اور اسلحہ کے زور پر دھمکیاں دینے والے دونوں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔

پولیس کے مطابق آج پکار 15 پر تھانہ سٹی کے علاقے میں ڈکیتی کی اطلاع موصول ہوئی جس پر پولیس ٹیم فوری جائے وقوعہ پر پہنچی۔تحقیقات سے معلوم ہوا کہ کالر سعید الرحمن ولد دوست محمد سکنہ محلہ میانہ اور کامران عرف کاکا ولد لعل بیگ کے درمیان 4 سے 5 دن قبل سرگودھا میں لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ آج دونوں فریقین کا اچانک آمنا سامنا ہوا تو کامران عرف کاکا نے مبینہ طور پر اسلحہ آتشیں کے ذریعے سعید الرحمن کو روکنے کی کوشش کی، جس پر سعید الرحمن نے پکار 15 پر ڈکیتی کی جھوٹی اور بوگس کال کر دی۔ دونوں افراد کے خلاف تھانہ سٹی میں الگ الگ مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

