تحصیل شاہپور کے 48 سکولوں میں مسنگ فیسلٹیز کے لیے سات کروڑ کے فنڈز جاری
شاہپور صدر (نامہ نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف نے تعلیم کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے کئی انقلابی اقدامات کیے ہیں۔
ان کے ویژن کے مطابق سرکاری سکولوں میں مسنگ فیسلٹیز کی فراہمی کے لیے 40 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے جا چکے ہیں اور منصوبے پر کام شروع ہو گیا ہے ۔اس منصوبے کے تحت سکولوں میں کلاس رومز کی تعمیر، چاردیواری، لیبز، لائفٹ، ٹوائلٹس، برقی و پانی سمیت دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ پارلیمانی سیکرٹری لائیو اسٹاک پنجاب سردار عاصم شیر میکن اور ڈویژنل ڈائریکٹر ایجوکیشن چوہدری محمد یارتُلہ نے گورنمنٹ ہائی سکول شاہپور صدر میں مسنگ فیسلٹیز فنڈز کے حوالے سے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل شاہپور کے 48 بوائز اور گرلز سکولوں کے لیے سات کروڑ روپے کے فنڈز مہیا کر دیے گئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ مسنگ فیسلٹیز کا کام بہت جلد شروع کیا جائے گا۔