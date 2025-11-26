زمینداروں کے مسائل کا حل اور زرعی معیشت کی مضبوطی اولین ترجیح: رانا قمر عباس
بھیرہ(نامہ نگار)تحصیلدار بھیرہ رانا قمر عباس نے کہا ہے کہ زمینداروں کے مسائل کا حل اور زرعی معیشت کی مضبوطی اولین ترجیح ہے۔
وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق زرعی معیشت کو مضبوط بنانے اور زمینداروں و کاشتکاروں کے مسائل حل کرنے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں محکمہ مال تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے کسان دوست پالیسیوں پر عمل درآمد کر رہا ہے تاکہ کاشتکاروں کو بہتر سہولیات مل سکیں اور ان کی معاشی حالت مستحکم ہو۔رانا قمر عباس نے کہا کہ عوام کو سہولیات فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے اور ریونیو کی شفاف اور بروقت وصولی کو یقینی بنایا جا رہا ہے جبکہ واجبات کی وصولی کے سلسلے میں محکمہ مال زمینداروں سے مکمل تعاون کر رہا ہے۔