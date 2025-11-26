اسسٹنٹ کمشنر بھلوال کا بھلوال کا دورہ ،تفصیلی معائنہ کیا
ریونیو عملے کے ساتھ پلس مہم، سرکاری ریکوریز اور کالونیوں کے معاملات پر اجلاس
بھلوال (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز ہرل نے THQ ہسپتال بھلوال کا دورہ کیا اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کا معیار جانچا۔ ادویات اور عملے کی دستیابی کو چیک کیا گیا، اور مجموعی صفائی و کارکردگی پر نظر رکھی گئی تاکہ ضروری انتظامی بہتری لائی جا سکے ۔اس کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر نے ریونیو عملے کے ساتھ پلس مہم، سرکاری ریکوریز اور کالونیوں کے معاملات پر اجلاس کیا، پرائس مجسٹریٹس کو سرکاری ریٹ برقرار رکھنے کی ہدایات دیں، اور خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا۔ میونسپل کمیٹی کی ٹیم کے ساتھ بھی میٹنگ کی گئی تاکہ صفائی، انسداد تجاوزات اور عوامی خدمات کی فراہمی میں ہم آہنگی کو بہتر بنایا جا سکے ۔