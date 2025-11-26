صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ایکسپریس نجی شعبے سے واپس، دوبارہ ریلوے کی تحویل میں

  سرگودھا
نجی کمپنی نے ریلوے کو نقصان پہنچایا، مسافروں کا کرایہ کم کرنے اور ریلیف کا مطالبہ

میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاکستان ریلوے ہیڈکوارٹر نے میانوالی،لاہور ایکسپریس ٹرین کو نجی شعبے سے واپس لے کر دوبارہ ڈی ایس ریلوے لاہور کی تحویل میں دے دیا ہے ۔ اس سے قبل ٹرین کا ٹھیکہ ایک نجی کمپنی کو دیا گیا تھا جس نے خوب کمائی کی مگر ریلوے کو نقصان پہنچایا جبکہ مسافروں کو بھی کوئی ریلیف نہ دیا گیا۔ بچوں تک سے ٹکٹ وصول کیا جاتا رہا اور صفائی، ڈیزل، ڈرائیور، گارڈ اور پولیس بھی ریلوے ہی فراہم کرتا رہا۔مسافروں اور شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرین کو کامیاب بنانے کے لیے سرکاری چیکنگ عملے کو فعال کیا جائے ، چیک اینڈ بیلنس سخت کیا جائے ، کرایہ کم رکھا جائے اور مسافروں کو مکمل سہولیات دی جائیں تاکہ ٹرین منافع بخش ثابت ہو سکے ۔

