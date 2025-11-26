تحریکِ صراطِ مستقیم پاکستان کا رابطہ مہم تیز کرنیکا فیصلہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) تحریکِ صراطِ مستقیم پاکستان ضلع سرگودھا کے مرکزی رہنماؤں کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔
جس کی صدارت جلالیہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی صدر مفتی محمد شاہد عمران جلالی نے کی اجلاس میں تنظیمی و تحریکی حکمتِ عملی، علاقائی نظم و نسق اور ضلع بھر کے رابطہ جات کو مضبوط کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیااجلاس میں شریک رہنماؤں میں ضلعی امیرحافظ تیمور تارڑ، س ابق امیر مولانا محمد یاسر رضا قادری، مولانا قاری جاوید اقبال سیفی، مولانا محمد احسان جلالی، مولانا محمد مدثر حسین جلالی، حافظ نصر قاسمی، مولانا محمد ساجد عباسی شامل تھے اجلاس میں سرگودھا ڈویڑن کے اندر تحریکی کام کو تیز اور فعال بنانے کے لیے فوری طور پر رابطہ مہم تیز کرنے کا فیصلہ کیا۔