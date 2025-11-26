غیر قانونی پٹرول و ڈیزل بیچنے پر سخت کارروائی کا فیصلہ
ڈی سی خوشاب کی تمام محکموں کو روابط بڑھانے اور ٹارگٹڈ کارروائی کی ہدایات
خوشاب (نمائندہ دُنیا) ڈپٹی کمشنر فروہ عامر اور ڈی پی او سیدہ عمارہ شیرازی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی برائے نیشنل ایکشن پلان کا اجلاس منعقد ہوا جس میں متعلقہ محکموں اور سیکیورٹی اداروں کے افسران شریک ہوئے ۔اجلاس میں بتایا گیا کہ ضلع میں غیر قانونی پٹرول فروشی اور اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ٹریفک پولیس نے جرمانوں اور چالان سے متعلق رپورٹ پیش کی جبکہ ستھرا پنجاب پروگرام کے انچارج نے صفائی اور انکروچمنٹ کے حوالے سے بریفنگ دی۔ڈی سی نے واضح ہدایات دیں کہ غیر قانونی پٹرول پمپس، تیل ایجنسیوں اور اسمگل شدہ اشیا فروخت کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے ۔ سموگ پر قابو پانے کے لیے فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا بھی حکم دیا۔