صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب میں پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی کے کا قیام منظور کی منظوری

  • سرگودھا
خوشاب میں پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی کے کا قیام منظور کی منظوری

خوشاب (نمائندہ دُنیا) حکومت پنجاب نے ضلع خوشاب میں پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی (PHA) کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔

گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا جس کے تحت پارکس کی بحالی، شجرکاری اور لینڈ اسکیپنگ اب پی ایچ اے کے منظم نظام کے تحت کی جائے گی۔کمشنر سرگودہا جہانزیب اعوان نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ پی ایچ اے کا قیام شہری ماحول کی بہتری کے لیے اہم پیش رفت ہے اور انتظامیہ اتھارٹی سے بھرپور تعاون کرے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر