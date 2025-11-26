خوشاب میں پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی کے کا قیام منظور کی منظوری
خوشاب (نمائندہ دُنیا) حکومت پنجاب نے ضلع خوشاب میں پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی (PHA) کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔
گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا جس کے تحت پارکس کی بحالی، شجرکاری اور لینڈ اسکیپنگ اب پی ایچ اے کے منظم نظام کے تحت کی جائے گی۔کمشنر سرگودہا جہانزیب اعوان نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ پی ایچ اے کا قیام شہری ماحول کی بہتری کے لیے اہم پیش رفت ہے اور انتظامیہ اتھارٹی سے بھرپور تعاون کرے گی۔