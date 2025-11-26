خصوصی افراد کی بحالی اور معاونت کیلئے خصوصی پروگرام
ڈی سی بھکر نے صدارت کی ، عامر عنایت خان شہانی،عبدالمجیدخان کی شرکت
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے زیر اہتمام ضلع کونسل ہال بھکر میں خصوصی افراد کی بحالی اور معاونت کے حوالہ سے خصوصی پروگرام منعقد ہوا جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کی جبکہ مہمانان خصوصی ایم پی اے عامر عنایت خان شہانی،عبدالمجیدخان خانخیل (سابق ایم این اے )اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مشتاق احمد بھی تقریب میں موجود تھے ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عبدالمجید خان خان خیل نے کہا کہ پنجاب حکومت فلاحی سرگرمیوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ، وزیراعلیٰ کی عوام دوست پالیسیوں کی بدولت سوسائٹی کے تمام افراد کو مستفید کیا جارہا ہے۔ پر ایم پی اے عامر عنایت خان شہانی نے کہا کہ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے کہ خصوصی افراد کو بہتر سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کی جائیں۔ ڈائریکٹر مشتاق احمد نے بتایا کے وزیراعلیٰ پنجاب کے وژن کے تحت اب تک 173 خصوصی افراد میں معاون آلات اور وہیل چیئرز تقسیم کی جا چکی ہیں جبکہ 2600 افراد ہمت کارڈ حاصل کر چکے ہیں ۔