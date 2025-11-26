جعلی پیر ماں بیٹے سے 4لاکھ روپے ،موبائل فونز ہتھیا کر رفوچکر
اعجاز نے بتایا گھر پر کالا جادو ہوا ہے ،تمہاری یہ ساری بندش کھول دونگا،سکینہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) جعلی پیر نے نوسربازی کے ذریعے خاتون اور اسکے بیٹے سے نقدی و قیمتی موبائلز اینٹھ لئے اور رفوچکر ہو گیا، اعجا ز کالونی دھریمہ کی رہائشی غلام سکینہ نے پولیس کو بتایا کہ اعجاز نامی جعلی پیر گھر آیا جس نے کہا کہ تمہارے گھر ،بچو ں اور کاروبار پر کالا جادو ہوا ہے ، اور تمہارے بیٹے کی شادی بھی روکر کھی ہے ، تمہاری یہ ساری بندش کھول سکتا ہے اس دوران ملزم نے خاتون اور اسکے بیٹے سے ایک لاکھ روپے نقدی اور 4عدد موبائلز ہتھیا لئے اور رفوچکر ہو گیا، دوبارہ رابطہ کرکے پیسے مانگے تو ملزم نے کالا جادو کر کے جان سے مارنے کی دھمکی دی، پولیس کا کہنا ہے کہ جعلی پیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے مزید تفتیش جاری ہے ۔