پانی کی فراہمی بہتر بنانے کیلئے واٹر سپلائی اپ گریڈ کرنیکا فیصلہ

  • سرگودھا
پانی کی سٹوریج کیلئے ٹینک بنائے جائیں گے ،تالابوں کی صفائی ،پائپ تبدیل

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) واسا سرگودھا نے شہریوں کو صاف پینے کے پانی کی فراہمی کو مزید بہتر بنانے کے لئے مین واٹر سپلائی کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق مین واٹر سپلائی میں پانی کی سٹوریج کے لیے سٹوریج ٹینک بنائے جائیں گے تالابوں کی صفائی نئی موٹروں کی تنصیب خستہ حال پانی کے پائپس کی تبدیلی وغیرہ کی جائے گی جبکہ پینے کے پانی کے ضیاع کو روکنے کے لئے لیکیج کی جارہی ہے ۔

