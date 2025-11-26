صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس پی انویسٹی گیشن کی زیر صدارت ٹریفک سٹاف کا اجلاس

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایس پی انویسٹی گیشن جاوید اختر جتوئی کی زیر صدارت ٹریفک سٹاف کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے، ٹریفک نظام کو مزید بہتر بنانے اور موجودہ انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

اجلاس میں ٹریفک سے متعلق مختلف چیلنجز، سہولیات اور شہری مسائل پر جامع گفتگو کی گئی۔اجلاس میں ڈی ایس پی ٹریفک، انچارج لائسنسنگ، ضلع بھر کے ٹریفک دفاتر کے انچارجز اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ شرکاء نے فیلڈ سرگرمیوں، ٹریفک مینجمنٹ اور شہری شکایات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ایس پی جاوید اختر جتوئی نے خطاب کیا۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک پولیس کا براہِ راست تعلق شہریوں کی روزمرہ زندگی سے ہے ، اس لیے عملے کا ہر رویہ، عمل اور فیصلہ عوامی اعتماد کو بڑھانے یا کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔

