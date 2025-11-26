صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتو ن پر تشدد ،ایس ایچ او سمیت 17اہلکاروں کیخلاف مقدمہ

  • سرگودھا
فضل داد دیگر 15 اہلکار بغیر وارنٹ گھر میں داخل ہوئے ،میاں،بیوی پر تشدد3 تولے سونے کا لاکٹ بھی چھین کر لے گئے ،اختیارا ت کا ناجائز استعمال:شمع

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) اختیارات سے تجاوز اور خاتو ن پر تشدد کے الزام میں تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے ایس ایچ او سمیت 17 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، مقدمہ فاضل ٹاؤن کی رہائشی خاتون شمع افتخار کی مدعیت میں درج کیا گیا جس میں خاتون نے الزام عائد کیا ہے کہ ایس ایچ او توقیر خان بلوچ سب انسپکٹر فضل داد دیگر 15 اہلکار بغیر وارنٹ گھر میں داخل ہوئے پولیس اہلکاروں نے لوہے کے راڈ سے مجھے اور میرے شوہر کو تشدد کا نشانہ بنایا پولیس اہلکار گھر سے تین تولے سونا لاکٹ بھی چھین کر لے گئے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ، تاحال کوئی پولیس اہلکار گرفتار نہیں ہو سکا ،پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش کا سلسلہ جاری ہے ۔ 

