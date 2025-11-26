منشیات فروش کو 9 سال قید، 80 ہزار روپے جرمانہ کی سزا
منشیات فروش ناصر کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کی گئی تھی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) عدالت نے منشیات فروش کو قید و جرمانہ کی سزا کا حکم سنا دیا ، تفصیل کے مطابق تھانہ عطاء شہید نے منشیات فروش ناصر کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کی اور مقدمہ درج کرتے ہوئے چالان عدالت میں پیش کیا ، جس کی سماعت کے بعد عدالت نے مجرم کو ٹھوس شواہد کی روشنی میں 09 سال قید بامشقت اور 80 ہزار رو پے جرمانہ کی سزا سنا دی ،ڈی پی او سرگودھا کی انوسٹیگیشن اور لیگل ٹیموں کو کو مقدمہ کو منطقی انجام تک پہنچانے پر شاباش دی ہے ۔