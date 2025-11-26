صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچی آبادی ڈیرہ سائیں جمال روڈ،ملحقہ آبادیاں مسائلستان بن گئیں

  • سرگودھا
کچی آبادی ڈیرہ سائیں جمال روڈ،ملحقہ آبادیاں مسائلستان بن گئیں

کھلے مین ہولز، گلیوں میں کھڑے سیوریج کے گندے پانی کے مکین پریشانی کاشکار

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) کچی آبادی ڈیرہ سائیں جمال روڈ گلی نمبر 4 اور اس سے ملحقہ آبادیوں کے مکینوں کا کھلے مین ہولز، گلیوں میں کھڑے سیوریج کے گندے پانی کے باعث جینا محال ہو گیا، ضلعی انتظامیہ سے نوٹس لے کر صفائی کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق سابق دور حکومت میں کچی آبادی ڈیرہ سائیں جمال روڈ گلی نمبر 4 سمیت ملحقہ آبادیوں میں ناقص حکمت عملی کے تحت سیوریج نالہ تعمیر کیا گیا جو تعمیر کے بعد کامیابی سے علاقہ کا سیوریج پانی نکالنے میں ناکام رہا، سیوریج نالہ میں پلستر اور بیڈ نہ ہونے کے باعث زمینی پانی بھی کڑوا ہو چکا ہے جبکہ پانچ سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھی علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا ہے، گلیوں میں سیوریج کا پانی جوہڑوں کا منظر پیش کر رہا ہے ، اور گھروں میں بھی گندا پانی کھڑا رہنا معمول بن گیا ہے۔ عملہ صفائی بھی سیوریج کی بحالی میں ناکام دکھائی دیتا ہے ، کئی بار حکام کو کھلے مین ہولز کی مرمت اور ڈھکنوں کے بارے اپیل کی گئی لیکن کسی قسم کا کوئی عملدرآمد نہ ہو سکا، علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ کھلے مین ہولز اور گلیوں میں کھڑا پانی حادثات کے ساتھ ساتھ بیماریاں پھیلنے کا بھی باعث بن رہا ہے ، واسا حکام نوٹس لے کر دوہری اذیت سے چھٹکارا دلائے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق شہریوں کو صاف ستھرا ماحول مہیا کریں۔ 

