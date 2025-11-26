میڈیکل سٹور اور دکان پر ڈاکے ،شاپ سے لاکھوں کا سامان چوری
3گھروں کا صفایا،رقبے سے سولر سسٹم ،4موٹر سائیکلیں چوری کر لی گئیں
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران واٹر سپلائی روڈ پر دو نامعلوم افراد نے کامران ندیم کے میڈیکل سٹور میں داخل ہو کر گن پوائنٹ پر 75ہزار ورپے کیش چھین لیا اور فرار ہو گئے ،مڈھ پرگنہ کے قریب دو نامعلوم ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر محمد منیر نامی دوکاندار سے 2لاکھ روپے چھین لئے ،حیدر آباد ٹاؤن کے عبدالرحمان کے کریانہ سٹور کا صفایا کرتے ہوئے نامعلوم چور چھ لاکھ روپے مالیت کی چینی ،گھی،پتی ، آئل، سگریٹس وغیرہ لوٹ کر لے گئے ،ماڈل ٹاؤن کے نوید احمد ،71شمال کے تنزیل نصیر،71جنوبی کے ثروت محمود کے گھر وں سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات،نقدی و دیگر قیمتی سامان،107جنوبی میں ناظر عباس کے رقبہ سے بھاری مالیت کا سولر سسٹم، 79 شمالیس سے محمد عرفان،میاں ٹاؤن سے ظفر اقبال،84شمالی سے حماد حسن،سبزی منڈی سے محمد عمران کی موٹر سائیکلیں، چک اﷲ یار کے اجمل خان کے ڈیرہ سے 5لاکھ رروپے مالیت کے مویشی چوری کرلئے گئے ، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔