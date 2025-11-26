دہشت گردوں کا پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ بزدلانہ اقدام ہے ، حسنین شاہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) نائب صدر ویلفیئر سوسائٹی جنرل بس اسٹینڈ سید محمد حسنین شاہ نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کا پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ بزدلانہ اقدام ہے۔
پاک فوج کے بہادر جوانوں نے فتنہ الخوارج کا حملہ بری طرح ناکام بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت اور بھارت فتنہ الخواج کی پشت پناہی کر رہی ہے، جس کی پروزور مذمت کرتے ہیں، ہمارے بہادر افسران اور سپاہی اپنی جانوں پر ھیل کر وطن عزیز اور عوام کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی یہ قربانیاں کسی صورت ضائع نہیں جائیں گی ،قوم اپنے بہادر سپاہیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔