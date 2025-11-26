صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او آفس میں اجلاس

  • سرگودھا
آر پی او آفس میں اجلاس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)آر پی او شہزاد آصف کی زیرِ صدارت آر پی او آفس میں اجلاس منعقد ہوا جس میں ضلع سرگودہا اور میانوالی میں جرائم کی مجموعی صورتحال اور انسداد جرائم کے حوالے سے کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔

ڈی پی او محمد صہیب اشرف اور ڈی پی او کپٹین (ر) رائے محمد اجمل نے امن و امان کی صورتحال اور پولیس کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی۔آر پی او سرگودہا نے جرائم کے انسداد کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی اور پولیس کارکردگی مزید بہتر بنانے پر زور دیا۔انہوں نے کہا کہ اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں، منشیات فروشوں کے خلاف موثر قانونی کاروائی کی جائے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر