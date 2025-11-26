آر پی او آفس میں اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)آر پی او شہزاد آصف کی زیرِ صدارت آر پی او آفس میں اجلاس منعقد ہوا جس میں ضلع سرگودہا اور میانوالی میں جرائم کی مجموعی صورتحال اور انسداد جرائم کے حوالے سے کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔
ڈی پی او محمد صہیب اشرف اور ڈی پی او کپٹین (ر) رائے محمد اجمل نے امن و امان کی صورتحال اور پولیس کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی۔آر پی او سرگودہا نے جرائم کے انسداد کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی اور پولیس کارکردگی مزید بہتر بنانے پر زور دیا۔انہوں نے کہا کہ اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں، منشیات فروشوں کے خلاف موثر قانونی کاروائی کی جائے۔