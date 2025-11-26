روڈ سیفٹی اور سموگ آگاہی مہم، وہیکلز پر ریفلیکٹرز چسپاں
ٹریفک ایجوکیشن یونٹ میانوالی کی کارروائی،ہیلمٹ کی اہمیت پر بریفنگ
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر) ٹریفک ایجوکیشن یونٹ میانوالی نے ٹریفک افسران کے ہمراہ سلو موونگ وہیکلز پر ریفلیکٹرز چسپاں کیے اور روڈ سیفٹی، ہیلمٹ کی اہمیت اور سموگ سے متعلق بریفنگ دی۔ ڈی ٹی او میانوالی طیب علی شاہ نے بتایا کہ ڈی پی او میانوالی کی خصوصی ہدایات پر روزانہ کی بنیاد پر آگاہی مہم جاری ہے ، جس میں تعلیمی اداروں سمیت عوامی مقامات پر شہریوں کو ٹریفک قوانین، گاڑیوں کی فٹنس، اوورلوڈنگ اور سموگ سے متعلق آگاہی فراہم کی جارہی ہے ۔انہوں نے اپیل کی کہ سموگ ایک اجتماعی مسئلہ ہے ، ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ اس کے تدارک میں اپنا کردار ادا کرے ۔ تمام ڈرائیورز اپنی گاڑیوں کی فرنٹ و بیک لائٹس درست حالت میں رکھیں ۔اور خصوصاً سلو موونگ گاڑیوں پر ریفلیکٹرز لازمی چسپاں کریں تاکہ سفر محفوظ بنایا جا سکے ۔