پولیس چوکی شاہین آباد میں کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

  • سرگودھا
بھلوال، سرگودھا(نمائندہ دنیا، سٹاف رپورٹر)آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے ڈی پی او محمد صہیب اشرف کے ہمراہ پولیس چوکی شاہین آباد میں کھلی کچہری منعقد کی۔کھلی کچہری میں شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔

انہوں نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کیلئے موقع پر ہی متعلقہ پولیس افسران کو ہدایات جاری کیں۔اس موقع پر آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوامی مسائل کی نشاندہی، ان کے فو ری حل، پولیس عوام کے درمیان باہمی تعاون اور اعتماد کو مزید مستحکم کرنا ہے۔

