گم ہونے والے رقم برآمد کرکے بزرگ کے حوالے کر دی گئی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ایس ڈی پی او سٹی وقار احمد کی بہترین کاوش،بزرگ شہری کی گم ہونے والے رقم برآمد کرکے بزرگ کے حوالے کر دی۔
بتایا جاتا ہے کہ پولیس کو ایک بزرگ شہری کی جانب سے رقم گم ہونے کی اطلاع ملی تو ایک گھنٹے میں رقم برآمد کر لی گئی اے ایس پی سٹی سرکل وقار احمد نے برآمد ہونے والی رقم اصل مالک کے حوالے کر دی بزرگ شہری نے پولیس کی خدمات کو خوب سراہا ا س موقع پر اے ایس پی کا کہنا تھا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ سرگودھا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔