چیف آفیسر کا شہر اور کشمیر پارک کا دورہ، تزئین و آرائش کا جائزہ

  • سرگودھا
گراسی لانز، پودوں، جھولوں اور لائٹوں کی فوری مرمت و دیکھ بھال کی ہدایات

گراسی لانز، پودوں، جھولوں اور لائٹوں کی فوری مرمت و دیکھ بھال کی ہدایات

میانوالی (نامہ نگار) چیف آفیسر میونسپل کمیٹی میانوالی ملک خرم افتخار نے شہر اور کشمیر پارک کا دورہ کیا اور جاری تزئین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے انچارج پی ایچ اے ونگ کو ہدایت کی کہ کشمیر پارک کے گراسی لانز اور تمام نمائشی پودوں کی باقاعدہ دیکھ بھال یقینی بنائی جائے تاکہ شہریوں کو بہتر تفریحی ماحول فراہم کیا جا سکے ۔انہوں نے مزید کہا کہ پارک کے جھولوں اور لائٹوں کی فوری مرمت کرائی جائے۔ بعد ازاں انہوں نے جہاز چوک تا جی پی او چوک سڑک کے ڈیوائیڈر کی آرائش کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ اور ایم سی عملہ کو ہدایت کی کہ سڑک کے درمیان اور اطراف میں لگے پودوں کی مناسب دیکھ بھال کو یقینی بنایا جائے ۔

