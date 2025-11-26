جھال چکیاں، خوشاب روڈ پر واقع ہاؤسنگ سوسائٹی سیل
سوسائٹی کو پہلے مرحلے میں ہدایات جاری کیں،عمل نہ ہونے پر کارروائی ٹیکس قوانین کے معاملے میں کسی نرمی کی گنجائش نہیں ،ترجمان ریونیو اتھارٹی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) کمشنر پنجاب ریونیو اتھارٹی سرگودہا کی ہدایت پر پنجاب سیلز ٹیکس ایکٹ 2012 پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے فیلڈ میں ایک مربوط اور سخت کارروائی کی گئی۔ کارروائی کے دوران جھال چکیاں، خوشاب روڈ پر واقع ہاؤسنگ سوسائٹی کو مسلسل خلاف ورزی اور متعدد نوٹسز کے باوجود عدم تعاون پر سیل کر دیا گیا۔ ترجمان پنجاب ریونیو اتھارٹی کے مطابق سوسائٹی کو پہلے مرحلے میں قانونی تقاضوں کی تکمیل کے لیے ضروری ہدایات جاری کی گئی تھیں، تاہم مقررہ وقت گزرنے کے باوجود ہدایات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ ٹیم نے موقع پر پہنچ کر سیلنگ آرڈر پر عمل کیا۔ ترجمان نے واضح کیا کہ ٹیکس قوانین کے معاملے میں کسی نرمی کی گنجائش نہیں اور تمام کاروباری، صنعتی اور کمرشل اداروں کے لیے قانون پر عمل درآمد لازم ہے ۔