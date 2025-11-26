صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیجیٹل تشدد کے موضوع پر سیمینار اور آگاہی واک کا انعقاد

  • سرگودھا
ڈیجیٹل تشدد کے موضوع پر سیمینار اور آگاہی واک کا انعقاد

مرکزی موضوع ’’تمام خواتین کیخلاف ڈیجیٹل تشدد ختم کرنے کیلئے متحد ہوں‘‘ تھا

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا کے ویمن ڈویلپمنٹ سنٹر نے عالمی مہم ’’صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 دن کی تحریک‘‘ کے تحت خواتین کے خلاف ڈیجیٹل تشدد کے موضوع پر سیمینار اور آگاہی واک کا انعقاد کیا۔ اس سال کی مہم کا مرکزی موضوع \\\'\\\'تمام خواتین کے خلاف ڈیجیٹل تشدد ختم کرنے کے لیے متحد ہوں\\\'\\\' تھا۔ سیمینار کے دوران خواتین اور پسماندہ گروپس کے خلاف ٹیکنالوجی کے ذریعے ہونے والے تشدد پر مبنی ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی، جس میں آن لائن ہراسانی، سائبر بُلنگ اور ڈیجیٹل ٹولز کے غلط استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان پر روشنی ڈالی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر