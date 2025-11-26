ڈیجیٹل تشدد کے موضوع پر سیمینار اور آگاہی واک کا انعقاد
مرکزی موضوع ’’تمام خواتین کیخلاف ڈیجیٹل تشدد ختم کرنے کیلئے متحد ہوں‘‘ تھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا کے ویمن ڈویلپمنٹ سنٹر نے عالمی مہم ’’صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 دن کی تحریک‘‘ کے تحت خواتین کے خلاف ڈیجیٹل تشدد کے موضوع پر سیمینار اور آگاہی واک کا انعقاد کیا۔ اس سال کی مہم کا مرکزی موضوع \\\'\\\'تمام خواتین کے خلاف ڈیجیٹل تشدد ختم کرنے کے لیے متحد ہوں\\\'\\\' تھا۔ سیمینار کے دوران خواتین اور پسماندہ گروپس کے خلاف ٹیکنالوجی کے ذریعے ہونے والے تشدد پر مبنی ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی، جس میں آن لائن ہراسانی، سائبر بُلنگ اور ڈیجیٹل ٹولز کے غلط استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان پر روشنی ڈالی گئی۔