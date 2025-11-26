پنجاب حکومت کا بھل صفائی کا سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ ، ٹیمیں تشکیل دیدی گئیں
ہر سال بھل صفائی کے نام پر خزانے کو کروڑوں کا چونا لگانے کی اطلاع پر حکومت کا ایکشن،محکمہ انہار کے متعلقہ حکام کو نکالی جانے والی بھل اور اخراجات کی مفصل رپورٹ تیار رکھنے کی ہدایت
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) حکومت نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں مجوزہ بھل صفائی کی کی سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا ہے، اس ضمن میں انسپکشن ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں، جو اپنے اپنے زون میں موقعہ پر جا کر نہروں، راجباہوں اور سیم نالوں کی بھل صفائی کو چیک کریں گی اور حکومت کو رپورٹ ارسال کرینگی، محکمہ انہار کے متعلقہ حکام کو نکالی جانیوالی بھل اور اخراجات کی مفصل رپورٹ تیار رکھنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے، ذرائع کے مطابق حکومت کو علم ہوا کہ ہر سال بھل صفائی کے نام پر خزانے کو کروڑوں کا چونا لگایا جاتا ہے ، نہروں، راجباہوں اور سیم نالوں کی بھل صفائی مناسب طریقے سے نہ ہونے سے نہری پانی کی ٹیلوں کو فراہمی نہیں ہو رہی ہے اور کٹاؤ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ، اسی طرح سیم نالوں کی صحیح بھل صفائی نہ ہونے سے زرعی رقبوں کی زمینی سطح پر پانی کی سطح اوپر آنے سے فصلیں اور باغات متاثر ہو رہے ہیں، جس پر زون کی سطح پر انسپکشن ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں،جو اپنے اپنے زون میں جا کر تحقیقات کریں گی اور بھل صفائی نہ کروانے یا کم کروانے والے افسران اور ٹھیکیداروں کی رپورٹ حکومت کو دے کر کارروائی کی سفارش کریگی۔