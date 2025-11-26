سرکاری اراضی پر قائم تمام تعمیرات مسمار کرنے کی تیاریاں
شاہین چوک واٹر سپلائی ٹینکی لائن کے اوپر قائم دکانوں کا نوٹس،ریونیو ریکارڈ طلب،جامع مسجد کے برآمدے واگزار کر وانے میں سستی کا نوٹس،کام تیز کرنے کا حکم جاری
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) کمشنر نے واضح کیا ہے کہ سرکاری جگہوں پر قائم ہر طرح کی تعمیرات کو گرا دیا جائے گا،اور دیئے گئے ٹائم پیریڈ میں جاری منصوبو ں کو ہر ممکن مکمل کرنے کی ہدایات دیں، وہ محکموں کی کارکردگی کے اجلا س سے خطاب کر رہے تھے ، اس حوالے سے ایم ڈی واسا کی جانب سے کی جانیوالی رپورٹ پر سختی سے عملدرآمد کی ہدایت کی اس موقع پر ایم ڈی واسا نے شاہین چوک واٹر سپلائی ٹینکی کے لائن کے اوپر قائم دکانوں کے مسئلہ کی نشاندہی کی کمشنر نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ دکانوں کا ریونیو ریکارڈ طلب کرلیا اور واضح کیا کہ سرکاری جگہ پر ناجائز تعمیر ہوئی تو اسے ہٹا دیا جائے گا۔
ایم ڈی پی ایچ اے نے بتایا کہ طارق آباد روڈ پر 35 سو پودے لگائے گئے ہیں، جبکہ آزاد روڈ، بلاک 31 پارک اور نیو سیٹلائٹ ٹاؤن کے بلاک ایکس پارک میں جاری ترقیاتی کام تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ اگلے مرحلے میں بلاک 17، 21، 23 اور 26 میں بھی پارکس بنائے جائیں۔ فیسکو حکام نے بتایا کہ سٹی بیوٹیفکیشن پراجیکٹ کے تحت سٹی روڈ اور کچہری بازار میں انڈر گراؤنڈ کیبلنگ کا کام شروع ہو چکا ہے ۔ 15جنوری تک کھدائی مکمل کی جائے گی۔31 جنوری تک پرانے تار و ٹرانسفارمر ہٹا ئے جائیں گے ۔ 28 فروری تک نئی انڈر گراؤنڈ کیبلنگ اور ٹرانسفارمرز کی تنصیب مکمل ہو گی جبکہ 31 مارچ تک دکانوں کے سامنے ڈی پیز نصب کر دیے جائیں گے ۔ کمشنر نے جہاں ٹائم لائن پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی، وہیں افسران کو کام کی کوالٹی ہر حال میں برقرار رکھنے کا بھی پابند بنایا۔
فوڈ اتھارٹی حکام نے بتایا کہ 92 واٹر فلٹریشن پلانٹس کا معائنہ کیا گیا ہے اور اسٹاف کے لیے ایک خصوصی تربیتی پروگرام بھی شروع کر دیا گیا ہے جبکہ پچھلے ہفتے 30 پلانٹس کے ورکرز کی ٹریننگ مکمل کی گئی۔ ہائی ویز حکام نے بتایا شاہین آباد ، سلانوالی روڈ پر کام دسمبر کے دوسرے ہفتے میں شروع ہو جائے گا۔ کمشنر نے کہا کہ نگرانی سخت رکھی جائے تاکہ کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اجلاس میں ایم او پی نے بتایا کہ ای بز پورٹل کے ذریعے 91 نقشہ جات کی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں ،پیرا فورس نے بتایا کہ وہ متعدد محکموں کو آپریشنل سرگرمیوں میں معاونت فراہم کر رہی ہے ۔کمشنر سرگودہا نے جامع مسجد بلاک نمبر 1 مارکیٹ کے برآمدوں کو واگزار کروانے کی سست روی کا نوٹس لیتے ہوئے کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔