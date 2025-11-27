پیپلزپارٹی کے 58ویں یو م تاسیس کے سلسلہ میں مشاورتی اجلا س
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستا ن پیپلزپارٹی کے 58ویں یو م تاسیس کے سلسلہ میں پر وقا ر تقر یب کے انعقا د کے سلسلہ میں مشاورتی اجلا س ز یر صد ار ت ملک حا مد نو ازاعوان ایڈوکیٹ ضلعی صد ر پیپلزپارٹی ضلعی سیکرٹر یٹ چک 39شما لی میں منعقد ہو ا۔۔
جس کے مہما ن خصوصی سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی تھے اجلا س میں ضلعی تنظیم کے علاو ہ تمام تحصیلوں کے عہدیدارا ن اور ذیلی ونگز کی بھر پور شر کت بالخصوص تحصیل صد ر سلانوا لی را ئے حسن رضا بھٹی ایڈوکیٹ را نا عمیر خا ن چو ہد ر ی محمد اسلم دھیڑ ایڈوکیٹ شیخ کا مر ا ن شہزاد یو سف سند ھو ا رشد ڈھونڈا را نا قمر اقبا ل جا و ید ا مجد سمیت بڑ ی تعداد میں عہدیدارا ن نے مشا ورتی اجلا س میں شر کت کی ۔اجلا س میں فیصلہ کیا گیا کہ 30نو مبر بر و ز اتوار سہ پہر 3بجے پیپلز سیکرٹریٹ ضلع سرگودہا چک 39شما لی میں یو تاسیس کی پر وقا ر تقریب کا انعقاد ہو گا ۔جس کے مہما ن خصوصی مر کز ی سیکرٹر ی اطلاعات پیپلزپارٹی چوہد ر ی ندیم افضل چن مر کز ی صد ر لیبر بیو رو چو ہد ر ی منظور حسین ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی وسا بق و ز یر مملکت تسنیم ا حمد قریشی ہو ں گے ۔