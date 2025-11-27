صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میر ے ووٹ کم کر کے حکومتی امیدوار کے ووٹ بڑھا ئے گئے ، مہر محسن رضا ارائیں

  • سرگودھا
میر ے ووٹ کم کر کے حکومتی امیدوار کے ووٹ بڑھا ئے گئے ، مہر محسن رضا ارائیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق آ زاد امید وا ر حلقہ پی پی 73ضلعی صد ر انصاف ٹریڈر ز و نگ مہر محسن رضا ارائیں نے کہا ہے کہ حلقہ پی پی73کے غیو ر نڈر اور جمہوریت پسند لوگوں نے بھرپور طریقہ سے مجھے ووٹ دیئے۔۔

لیکن میر ے ووٹ کم کر کے حکومتی امیدوار کے ووٹ بڑھا ئے گئے حلقہ عوا م حالیہ ضمنی الیکشن میں میرے ووٹ کم کر نے کی سازش سے آ گا ہ ہو چکے ہیں بلاشبہ فار م 47حکو مت کی بنیا د ہی دھونس دھا ند لی ہے پی پی 73سمیت جن حلقوں میں ضمنی الیکشن ہو ئے و ہا ں دھاند لی کر کے ووٹ چور ی کر نے کی حقیقت کو لوگ سمجھ چکے ہیں دھا ند لی کے ذریعے جیتنے وا لے حکومتی امیدوار کو یہ با ت سمجھ لینی چا ہیے کہ ن لیگ نے دھو نس دھا ند لی ظلم جبر اور استحصا ل کا جو با زا ر گر م کیا ہے و ہ بہت جلد اپنے ا نجام کو پہنچے گا ۔

 

