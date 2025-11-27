صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خستہ حال سڑک کی تعمیر نو کے حوالے سے بدانتظامی ،مسائل میں اضافہ

  • سرگودھا
خستہ حال سڑک کی تعمیر نو کے حوالے سے بدانتظامی ،مسائل میں اضافہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رحمت الالعالمین پارک سے شمشیر ٹاؤن تک خستہ حال سڑک کی تعمیر نو کے حوالے سے بدانتظامی مسائل میں اضافہ کا۔۔

 سبب بن رہی ہے ،جس پر تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات نے انتظامی دفاتر کے گھیراؤ اور احتجاج کی دھمکی دیدی، تفصیل کے مطابق رحمت الالعالمین پارک سے شمشیر ٹاؤن چوک تک سڑک پر جگہ جگہ گہرے کھدے بنے ہوئے ہیں اہل علاقہ اور نجی کالجز کی جانب سے متعدد مرتبہ ضلعی انتظامیہ سے رجوع کیا جا چکا ہے مگرعملدرآمد نہ ہورہا ،بالخصوص نجی و سرکاری تعلیمی اداروں کے ہزاروں طلباء و طالبات اوران کے والدین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ،ذرائع کا کہنا ہے کہ نجی تعلیمی اداروں نے سڑک کی تعمیر نو کیلئے اخراجات برداشت کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی مگر ہائی وے ڈیپارٹمنٹ اور دیگر متعلقہ شعبے ہت دھرمی کا مظاہرہ کرکے معاملہ کو طول دے رہے ہیں ۔جس کی وجہ سے صورتحال روز باروز ابتر ہوتی جا رہی ہے ،طلباء و طالبات کا کہنا ہے کہ کمشنر و ڈپٹی کمشنر کو علاقے کا دورہ کرکے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائیں بصورت دیگر سخت احتجاج کرینگے ۔

 

