صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ز عفران کی فصل بلوچستا ن کے کسا نو ں کے لیے خوشحا لی کا نیا د روازہ کھو لے گی ،مہر غلام رسول

  • سرگودھا
ز عفران کی فصل بلوچستا ن کے کسا نو ں کے لیے خوشحا لی کا نیا د روازہ کھو لے گی ،مہر غلام رسول

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر کسان بورڈ پاکستا ن مہر غلام رسول نے کہا ہے کہ بلو چستا ن کی خشک سر ز مین پر ایک نئی ا مید نے ۔۔

جنم لے لیا ز عفران کی فصل جو کم پا نی میں ز یا د ہ منافع دیتی ہے وہ صو بہ بلوچستا ن کے کسا نو ں کے لیے خوشحا لی کا نیا د روازہ کھو لے گی ضرورت ا س امر کی ہے کہ صو بہ پنجاب اور سند ھ سمیت ملک بھر میں زعفرا ن کی کا شت کی حوصلہ افزا ئی کی جا ئے ۔کیونکہ زعفرا ن ایک انتہا ئی منافع بخش فصل ہے ا س کی کا شت کی حوصلہ افزا ئی کی جا ئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹرانسپورٹ شعبہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کیلئے کوشاں، علیم خان

کیش لیس اکانومی ، اسلام آباد کو ماڈل شہر بنایا جارہا ، چیف کمشنر

صحت کے شعبے میں بہتری اولین ترجیح، وزیر صحت

لِلہ جہلم روڈ منصوبہ ، تعمیراتی معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، کمشنر

ویمن انٹرپرینیئور شپ کانفرنس ،خواتین کی کاروباری شمولیت پر زور

ہراسانی کے ثابت شدہ مجرموں کی مرکزی فہرست بنانیکی تجویز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن