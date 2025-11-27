ز عفران کی فصل بلوچستا ن کے کسا نو ں کے لیے خوشحا لی کا نیا د روازہ کھو لے گی ،مہر غلام رسول
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر کسان بورڈ پاکستا ن مہر غلام رسول نے کہا ہے کہ بلو چستا ن کی خشک سر ز مین پر ایک نئی ا مید نے ۔۔
جنم لے لیا ز عفران کی فصل جو کم پا نی میں ز یا د ہ منافع دیتی ہے وہ صو بہ بلوچستا ن کے کسا نو ں کے لیے خوشحا لی کا نیا د روازہ کھو لے گی ضرورت ا س امر کی ہے کہ صو بہ پنجاب اور سند ھ سمیت ملک بھر میں زعفرا ن کی کا شت کی حوصلہ افزا ئی کی جا ئے ۔کیونکہ زعفرا ن ایک انتہا ئی منافع بخش فصل ہے ا س کی کا شت کی حوصلہ افزا ئی کی جا ئے ۔