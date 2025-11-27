سٹار ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام اقبال ڈے کے حوالے سے خصوصی پروگرام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سٹار ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام اقبال ڈے کے حوالے سے خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ۔۔
پروگرام کا آغاز تلاوتِ قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد اقبال کی نظموں کی قرات اور ان کے فلسفہ کے بارے میں تقاریر پیش کی گئیں۔ صدر سٹار ویلفیئر آرگنائزیشن خدمت گار بابا محمد شفیق ڈوگر نے اقبال کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے فکر کو آج کے دور میں اپنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ تقریب میں غلام محمد ،مزمل شہزاد عظمٰی ،عائشہ نے اقبال کے اشعار پیش کر کے ان کی شاعری کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار کیا پروگرام کا اختتا م قومی ترانہ کے ساتھ ہوا، جس کے بعد حاضرین میں تحائف تقسیم کئے گئے ۔