شہریوں کے پریس کانفرنس میں پولیس پر سنگین الزامات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چک 51 شمالی کے رہائشی محمد فیصل نے اپنے بھائی حافظ محمد عثمان کے ہمراہ سرگودھا پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تھانہ سٹی کے اے ایس آئی سرور گجر اور۔۔
متعلقہ اہلکاروں پر غیرقانونی حراست، ہراسانی، بدسلوکی، تشدد اور رشوت طلب کرنے کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ متاثرہ بھائیوں کے مطابق وہ 5 نومبر 2025 کو ایف آئی آر نمبر 798/25 بجرم 380 کے تحت عدالت میں پیش ہوئے ، تاہم واپسی پر پولیس اہلکار انہیں زبردستی تھانہ سٹی لے گئے جہاں اے ایس آئی نے مبینہ طور پر اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے انہیں بند کمرے میں ہراساں کیا، دھمکیاں دیں، موبائل فون چیک کرتے ہوئے بدسلوکی کی اورنشہ کی حالت میں منشیات کے استعمال کے الزامات لگا کر مسلسل بدترین جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا ۔اور ایک لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کیا متاثرہ خاندان نے ڈی پی او سرگودھا، اے ایس پی سٹی، آر پی او سرگودھا، آئی جی پنجاب اور وزیرِاعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے اورانصاف کا مطالبہ کیا ہے ۔