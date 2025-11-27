آل پاکستان آپٹیشن ایسوسی ایشن کے ممبران میں سرٹیفکیٹس جاری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)آل پاکستان آپٹیشن ایسوسی ایشن نے سرگودھا زون کے ممبران کو ممبرشپ سرٹیفکیٹس جاری کر دیئے گئے۔۔
گزشتہ روز سرگودھا آپٹیکل ایسوسی کے صدر محمد علی،جنرل سیکرٹری شہزاد انصاری اور سیکرٹری اطلاعات نعیم طاہر نے کہا کہ عینک ساز برداری کو یکجان کر کے متحد کرنے پر ہم مرکز اور زون قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جنہوں نے عینک سازی کے فروغ اور تنظیم کو منظم کرنے کے لئے فعال کردار ادا کیا اور طویل جدوجہد سے تنظیم کو رجسٹریشن کے مراحل کو مکمل کر کے ملک بھر کے ممبران کو سرٹیفکیٹس جاری کئے ان کا کہنا تھا کہ آپٹیشن اور تاجر برادری کے حقوق کے تحفظ کے لئے جو مشن شروع کیا اسے جاری رکھیں گے اور تنظیم کو فعال اور منظم بنانے کے لئے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی۔