صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آل پاکستان آپٹیشن ایسوسی ایشن کے ممبران میں سرٹیفکیٹس جاری

  • سرگودھا
آل پاکستان آپٹیشن ایسوسی ایشن کے ممبران میں سرٹیفکیٹس جاری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)آل پاکستان آپٹیشن ایسوسی ایشن نے سرگودھا زون کے ممبران کو ممبرشپ سرٹیفکیٹس جاری کر دیئے گئے۔۔

 گزشتہ روز سرگودھا آپٹیکل ایسوسی کے صدر محمد علی،جنرل سیکرٹری شہزاد انصاری اور سیکرٹری اطلاعات نعیم طاہر نے کہا کہ عینک ساز برداری کو یکجان کر کے متحد کرنے پر ہم مرکز اور زون قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جنہوں نے عینک سازی کے فروغ اور تنظیم کو منظم کرنے کے لئے فعال کردار ادا کیا اور طویل جدوجہد سے تنظیم کو رجسٹریشن کے مراحل کو مکمل کر کے ملک بھر کے ممبران کو سرٹیفکیٹس جاری کئے ان کا کہنا تھا کہ آپٹیشن اور تاجر برادری کے حقوق کے تحفظ کے لئے جو مشن شروع کیا اسے جاری رکھیں گے اور تنظیم کو فعال اور منظم بنانے کے لئے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سرکاری اراضی قابضین سے فوری واگزار کرانے کا حکم

ہسپتال میں خصوصی وار ڈزبنے نہ کاؤنٹر،سموگ سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ

’’مولانا ظفر علی کی صحافت سے تحریک آزادی کو نئی ندگی ملی ‘‘

سیالکوٹ میوزیم کا افتتاح 25 دسمبر کو کیا جائے گا

ملکوال:دکانداروں کو تھڑے مسمار کرنے کیلئے 7 دن کی مہلت

حافظ نعیم الرحمن سے رہنما جماعت اسلامی اٹلی خالد محمود خان کی ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن