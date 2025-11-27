ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک میانوالی کی زیر صدارت اہم آن لائن اجلاس
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک میانوالی ڈاکٹر مطیع السلام کی زیرصدارت وزیراعلیٰ پنجاب کے ۔۔
جاری اقدامات کے سلسلہ میں ضلع کے تمام ویٹرنری آفیسرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کا ایک اہم آن لائن اجلاس منعقدہ ہوا۔اجلاس کے دوران ایڈیشنل ڈائریکٹر نے پنجاب لائیو سٹاک کمرشلائزیشن\' (PLC) پروگرام کے تحت فارمرز اور بچھڑوں کی رجسٹریشن کے عمل کو سپیڈ اپ کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے تمام افسران کو سختی سے ہدایت کی کہ ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے مقرر کردہ 500 جانور فی افسر کا ہدف ہر قیمت پر مکمل کیا جائے ۔
انہوں نے مزید کہا کہ ڈپٹی ڈائریکٹرز اس عمل کی ذاتی طور پر نگرانی کریں تاکہ مطلوبہ نتائج وقت پر حاصل ہو سکیں۔