صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرپشن کا خاتمہ ہونے تک پاکستان ترقی نہیں کرے ، ملک اشر ف برہان

  • سرگودھا
کرپشن کا خاتمہ ہونے تک پاکستان ترقی نہیں کرے ، ملک اشر ف برہان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق امیدوار حلقہ پی پی 76ملک اشر ف برہان نے کہا ہے کہ جب تک پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا۔۔

 پاکستان ترقی نہیں کرے گا اور کرپشن کی وجہ سے وہ ادارے جو ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے تھے ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر اداروں میں کام کرنے والے ادارے کی بجائے اپنی ذاتی جیب کو ترجیح دینا بہتر سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے جو پاکستان کے خزانے کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے اشرافیہ کی عیاشیوں کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا اس لیے کرپشن کا خاتمہ اور اشرافیہ کی عیاشیوں کو روکنے کے لیے حکومت کو سخت اقدامات کرنا ہوں گے ۔وگرنہ پاکستان کی معاشی صورتحال انتہائی خطرناک حد تک گر جائے گی جس کی وجہ سے اس کا سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پیپلزپارٹی عوامی حقوق کی مضبوط آواز،مخدوم احمد محمود

معذور افراد میں معاون آلات کی تقسیم

ڈینگی کے امراض میں اضافہ

فوڈ اتھارٹی سرگرم، 100کلو غیر معیاری مصالحہ جات برآمد

میپکونادہندگان کے کنکشن منقطع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن