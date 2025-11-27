کرپشن کا خاتمہ ہونے تک پاکستان ترقی نہیں کرے ، ملک اشر ف برہان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق امیدوار حلقہ پی پی 76ملک اشر ف برہان نے کہا ہے کہ جب تک پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا۔۔
پاکستان ترقی نہیں کرے گا اور کرپشن کی وجہ سے وہ ادارے جو ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے تھے ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر اداروں میں کام کرنے والے ادارے کی بجائے اپنی ذاتی جیب کو ترجیح دینا بہتر سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے جو پاکستان کے خزانے کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے اشرافیہ کی عیاشیوں کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا اس لیے کرپشن کا خاتمہ اور اشرافیہ کی عیاشیوں کو روکنے کے لیے حکومت کو سخت اقدامات کرنا ہوں گے ۔وگرنہ پاکستان کی معاشی صورتحال انتہائی خطرناک حد تک گر جائے گی جس کی وجہ سے اس کا سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔