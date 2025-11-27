جھاوریاں میں بھی الیکٹرک بس سروس شروع کی جائے ،شہریوں کا مطالبہ
جھاوریاں(نامہ نگار) شہری حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جھاوریاں، کالرہ، مانکے والا، لک موڑ، ماڑی لک اور جھال چکیاں کے رہائشیوں کو ۔۔
الیکٹرک بس سروس کی سہولت فراہم کی جائے تاکہ وہ بھی باآسانی اور باعزت سفر کر سکیں،شہریوں نے سوال اٹھایا ہے کہ دیگر علاقوں کی طرح ان علاقوں کی عوام کو یہ بنیادی سہولت کیوں نہیں دی گئی، جبکہ بس سروس کا مقصد شہریوں کو محفوظ، آرام دہ اور ماحول دوست سفری سہولت فراہم کرنا ہے ۔ شہری حلقے انتظامیہ سے فوری اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ ملک کے اس ماڈرن اور صاف ستھرا ٹرانسپورٹ نظام کا فائدہ سب شہریوں تک پہنچے ۔