پیرا فورس کی کارروائی کے باعث لوگوں کے گھروں میں فاقے :میاں محمد عمران
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انجمن تاجران بلاک نمبر 2 کے صدر میاں محمد عمران نے کہا ہے کہ پیرا فورس کی جانب سے کی جانے والی کاروائی کے باعث لوگوں کے گھروں میں فاقے آنا شروع ہو چکے ہیں ۔۔
اگر اس بازار کو ماڈل بازار کا درجہ دے دیا جائے تو اس سے نہ صرف خزانے کی آمدن میں اضافہ ہوگا بلکہ جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں انہیں باعزت روزگار میسر آئے گا وزیراعلی پنجاب کمشنر سرگودھا ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے اپیل ہے کہ وہ بلاک نمبر 2 کے غریب محنت کشوں کی مجبوریوں کو سمجھیں اور فوری طور پر بلاک نمبر 2 کو ماڈل بازار کا درجہ دے کر یہاں پر مناسب کرایہ عائد کر کے ان لوگوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے۔
تاکہ یہ لوگ باعزت طریقے سے اپنے بچوں کا روزگار کما سکیں