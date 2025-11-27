صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ڈی سی جی بھکر کا پارکوں کا دورہ، خوبصورتی اقدامات تیز کرنیکی ہدایت

  • سرگودھا
بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر) شہر کی خوبصورتی اور پارکوں کی بحالی کے سلسلے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ڈاکٹر ارشد وٹو نے ۔۔

گلشن نزیر، گلشن ریاض اور گول پارک کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے پارکوں کی صفائی ستھرائی، گرین بیلٹس کی آبپاشی کے نظام اور آفیشل کالونی میں ستھرا پنجاب پروگرام کی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر ارشد وٹو نے ہدایت کی کہ پارکوں کی تزئین و آرائش اور خوبصورتی کے لیے جاری کاموں کو مزید مؤثر اور تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے ۔اے ڈی سی جی نے ستھرا پنجاب پروگرام کی مقامی ٹیموں کو کارکردگی مزید بہتر بنانے کی خصوصی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے کہا کہ بیوٹی فکیشن سے متعلق تمام امور کی روزانہ بنیادوں پر نگرانی کی جائے گی ۔تاکہ شہر کی مجموعی خوبصورتی برقرار رہ سکے ۔ شہریوں کے لیے بہتر تفریحی ماحول اور صاف ستھرا شہر انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، جس کے لیے تمام محکموں کو مل کر کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔

 

