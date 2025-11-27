سوہنا سائیں کے 42ویں عرس کی تقریبات اختتام پذیر
بھیرہ (نامہ نگار)مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ اللہ بخش عباسی المعروف سوہنا سائیں کے 42 ویں سالانہ عرس کی تقریبات کنڈیارو میں اختتام پذیر ہوگئیں۔۔۔
اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سجادہ نشین محمد طاہر المعروف سجن سائیں نے کہا کہ اس پرفتن دور کے مسائل کا واحد حل اللہ تعالیٰ سے سچی لگن اور اس کا قرب حاصل کرنا ہے ۔انہوں نے کہا کہ درگاہیں اسلامی تعلیمات اور اصلاحِ نفس کا ذریعہ ہیں ،انہوں نے کہا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسنِ سلوک اپنایا جائے اور معاشرتی مشکلات کا حل باہمی تعاون میں ہے ۔ تقریب میں پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کیلئے دعا کرائی گئی۔اس موقع پر جعفر صادق طاہر، مفتی عزیزالرحمان، انجینئر غلام محمد میمن، ڈاکٹر غلام یاسین اور علامہ غلام مجتبیٰ راہوجو نے خطاب کیا اور سوہنا سائیں کی دینی و تبلیغی خدمات پر روشنی ڈالی۔