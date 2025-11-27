ن لیگ کی شاندار کامیابی نے تحریک انصاف کے بیانیے کو چکنا چور کر دیا ،چو دھری ارشد محمود
خوشاب (نمائندہ دنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) ضلع خوشاب کے صدر چو دھری ارشد محمود ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ (ن) کی۔۔
شاندار کامیابی نے احتجاج اور ہنگامہ آرائی کی سیاست کرنے والی تحریک انصاف کے بیانیے کو چکنا چور کر دیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ن لیگ نے اس صوبے میں بھی پی ٹی آئی کو شکست دی جہاں اس کی اپنی حکومت موجود تھی۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا سمیت پورے ملک کے عوام تحریک انصاف کی سیاست کے دوہرے معیار کو پہچان چکے ہیں، اسی لیے انہوں نے نفرت و انتشار کی سیاست کو رد کر کے مسلم لیگ (ن) کا ساتھ دیا۔