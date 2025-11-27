صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کر کے فرار ہونے والے 3ملز م ایک ہفتے کے اندر گرفتار

  • سرگودھا
قتل کر کے فرار ہونے والے 3ملز م ایک ہفتے کے اندر گرفتار

جھاوریاں(نامہ نگار) تھانہ جھاوریاں پولیس نے قتل کے ایک مقدمے میں مطلوب تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ۔۔

۔تفصیلات کے مطابق گرفتار ملزمان نے حال ہی میں نصر نامی شخص کو ناحق قتل کیا تھا اور فرار ہو گئے تھے ۔ تھانہ جھاوریاں پولیس کی ٹیم نے ملزمان کا پیچھا کیا اور ٹھوس شواہد کی بنیاد پر انہیں ایک ہفتے کے اندر ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت ندیم، ریاض اور یار کے نام سے ہوئی ہے ۔ علاقہ مکینوں نے پولیس کی اس کامیاب کارروائی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے ۔

 

